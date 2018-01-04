ايران تمول حركتي حماس والجهاد بمئة مليون دولار سنوياً

كشف غادي أيزنكوت، رئيس الأركان الإسرائيلي، عن بيانات حول دعم إيران للمنظمات المشاركة في الصراعات الإقليمية. ووفقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي، تنقل إيران سنويا ما بين 700 مليون دولار حتى مليار دولار إلى حزب الله، ومئات الملايين إلى المنظمات الشيعية في العراق، ومئات الملايين للحرب في اليمن.

والحقيقة المثيرة للاهتمام هي أن حماس زادت في العام الماضي مساعداتها إلى المنظمات الفلسطينية بشكل ملحوظ، وهي تدفع حاليا 100 مليون دولار سنويا إلى حماس والجهاد الإسلامي.

وفي ما يتعلق بالتوترات في غزة، رفض رئيس الأركان الدعوات في إسرائيل التي تناشد العمل بيد حديدية ضد حماس بعد “قصف بعض الصواريخ” من قطاع غزة إلى إسرائيل في الأيام الماضية، وقال إنها غير مسؤولة.

وأوضح أن “المنظمات المتمردة تريد أن تورطنا في حرب في غزة”، مشيرا إلى المنظمات السلفية “نحن نعمل بتأن”. كما تطرق أيزنكوت إلى الانتقادات في المنظومة السياسية الإسرائيلية التي تدعي أن إسرائيل “تتساهل” مع إطلاق الصواريخ وتناشد اتخاذ خطوات متطرفة ضد حماس.

وفق ادعاءات أيزنكوت فإن حماس تريد الحفاظ على الهدوء في قطاع غزة، وفي الوقت نفسه “إشعال” الضفة الغربية، وهي تفهم أن الوضع في غزة صعب للغاية، وهناك خطر حدوث تدهور إنساني. “بطالة نسبتها %47، توصيل الكهرباء لمدة 4 ساعات يوميا، توفير مياه بجودة متدنية جدا، ووضع داخلي إشكالي جدا، يجعل جميع هذه الأمور حماس تخضع، وتلجأ إلى السلطة الفلسطينية وتطالب بعقد المصالحة، وحتى أنها أعلنت أن السلطة المدنية ستنقل إلى السلطة الفلسطينية موضحة أنها لا تعتبر نفسها ذات سيادة”.

وفيما يتعلق بحزب الله، قال أيزنكوت، الذي تحدث في مؤتمر لذكرى رئيس الأركان الاسرائيلي السابق، أمنون شاحاك، إن حزب الله يستثمر نحو %40 من قوته في الخارج، في الصراعات الإقليمية، نيابة عن إيران، بينما كان في الماضي يلقب نفسه “المدافع عن لبنان”.