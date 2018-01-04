نصرالله يؤكد ان هزيمة "داعش" اصعب من هزيمة اسرائيل، ويكشف عن اعادة توثيق العلاقة بين حماس وايران وحزب الله
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جرينتش+2 10:56
الطيران الإسرائيلي يقصف جنوب قطاع غزة دون وقوع اصابات في الارواح

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