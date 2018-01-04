الطيران الإسرائيلي يقصف جنوب قطاع غزة دون وقوع اصابات في الارواح

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، غارتين على جنوب قطاع غزة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في الأرواح.

وقال راصد ميداني لـ “قدس برس”، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قامت بقصف أرض زراعية بأربعة صواريخ في منطقة “كرم أبو معمر” جنوب شرق القطاع.

وأضاف ان الطيران عاد وقصف أرض زراعية أخرى بصاروخين قرب مزارع “عفانه للمواشي” في منطقة (أبو الحصين) شمالي شرقي رفح؛ مما تسبب في اشتعال نيران محدودة، حيث تدخل الدفاع المدني وحال دون تفاقمه، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في الأرواح.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له أن مقاتلاته هاجمت ما اسماه “بنية تحتية إرهابية كبيرة” في قطاع غزة.

وأضاف: “سيواصل الجيش الإسرائيلي اتخاذ جميع التدابير المتاحة فوق الأرض وتحت الأرض لمنع محاولات الإيذاء لسكان دولة إسرائيل ونحن مستعدون لمجموعة متنوعة من السيناريوهات وسنعمل ضد أي محاولة لانتهاك السيادة الإسرائيلية”.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي زعمت إطلاق عدة قذائف صاروخية من قطاع غزة، خلال الليلة الماضية، سقطت في منطقة مستوطنات “غلاف غزة” دون الإعلان عن وقوع إصابات في الأرواح.

وبين الفينة والأخرى، يجري تسجيل حوادث لسقوط قذائف صاروخية مصدرها غزة على جنوبي فلسطين المحتلة 1948، وهو ما ترد عليه قوات الاحتلال بقصف مناطق في قطاع غزة.