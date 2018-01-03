مظاهرات عارمة مؤيدة للحكم الايراني ورافضة للتدخلات الامريكية والاسرائيلية والسعودية

نقلت قناة (سي.إن.إن ترك) اليوم الأربعاء عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعمان المظاهرات المناهضة للحكومة في إيران.

ونقل عن جاويش أوغلو قوله أيضاً إن تركيا تعارض التدخل الخارجي في إيران.

وأضافت القناة نقلاً عن جاويش أوغلو تقول: أن تركيا لم تقدم أي ضمانات للولايات المتحدة بشأن حل خلاف قائم منذ شهور، وأدى إلى تبادل البلدين تعليق خدمات إصدار التأشيرات.

هذا وقد شهدت عدة مدن إيرانية تظاهرات مؤيدة لحكومة البلاد، على خلفية الاحتجاجات المستمرة منذ أيام ضدها بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية.

ونظم أنصار الحكومة تجمعات جماهيرية في مدن إيرانية عديدة، من بينها “عبادان” و”الأحواز” و”جرجان” و”إيلام” و”كرمانشاه” و”حرم آباد”.

وردد المشاركون في التجمعات هتافات ضد الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية ومن سموهم “المنافقين ومثيري الفتنة”.

وأعلنت مؤسسة التبليغ الإسلامي التابعة للمرشد الإيراني علي خامنئي، تأجيل تجمع جماهيري داعم للحكومة كان مقررا تنظيمه الجمعة، دون أن تحدد الموعد الجديد.

وتشهد إيران منذ الخميس الماضي، تظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق) احتجاجا على غلاء المعيشة، تحولت قي وقت لاحق إلى تظاهرات تطلق شعارات سياسية.

وامتدت التظاهرات فيما بعد لتشمل مناطق مختلفة، بينها العاصمة طهران، مخلفة 24 قتيلا على الأقل وعشرات المصابين، فيما أوقفت قوات الأمن أكثر من ألف شخص من المحتجين.