مسخرة.. ابراهيم العساف من الوزارة للسجن ومن السجن للوزارة

ظهر وزير المالية السعودي السابق وزير الدولة الحالي، إبراهيم العساف، أحد معتقلي “الريتز”، امس الثلاثاء، في جلسة مجلس الوزراء، بعد تبرئته من تهم فساد.

جاء ظهور العساف في صور بثتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، لأولى جلسات مجلس الوزراء للعام الجاري 2018، وبذلك يكون ثاني شخصية بارزة تظهر للعلن من بين الموقوفين بتهم الفساد في البلاد.

وكان التلفزيون السعودي الرسمي بث، السبت الماضي، لقطات للأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، وزير الحرس الوطني السابق، بصحبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ومنذ 4 تشرين ثاني 2017، اعتقلت السلطات السعودية المئات من الشخصيات، بينهم أمراء ورجال أعمال ومسؤولون ووزراء حاليون وسابقون، بتهم فساد، وأطلقت لاحقاً سراح العديد منهم.

وقال النائب العام السعودي سعود المعجب، في الخامس من الشهر الماضي، إن عدد الأشخاص الذين استدعتهم أو أوقفتهم لجنة مكافحة الفساد في البلاد بلغ 320 شخصاً.

وأضاف المعجب، حينها، أن اللجنة أطلقت سراح البعض، وأحالت عدداً منهم للنيابة العامة، “وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه 159 شخصاً”.

يُشار إلى أن ولي العهد السعودي، أشار في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نوفمبر الماضي، إلى أن 95% من الموقوفين بتهم الفساد في المملكة وافقوا على التسوية وإعادة الأموال للدولة، وفي حين تمكن نحو 1% منهم من إثبات براءتهم، أنكر 4% التهم وأبدوا رغبتهم في التوجه إلى القضاء.