فقدوا حياتهم ولكنهم ربحوا الشهادة ونالوا المجد.. استشهاد ٣ عمداء بالجيش السوري في معركة ضارية قرب دمشق
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جرينتش+2 06:19
سارعوا لتناول الشاي الساخن لانه يقي العين من المياه الزرقاء

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