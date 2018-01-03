راغب علامة يرفض قرار ترامب حول اعتبار القدس عاصمة لاسرائيل

حل الفنان اللبناني الكبير راغب راغب علامة ضيفا على راديو “إينرجى” فى احتفالية المحطة بمناسبة رأس السنة، والتى أجرت فيها حوارات مع عدد من النجوم منهم “علامة” وأحمد مكى.

وقال علامة إنه استمتع بتصوير كليب أغنيته “اتركنى لحالى” فى اليونان “المود كان جميلا وفريق العمل روعة”، مشيرا إلى أنه لا توجد مشاريع للمشاركة فى لجان تحكيم برامج مسابقات غنائية فى 2018، وعن طقوسه قبل الحفلات قال علامة “بحاول أريح نفسى أريح صوتى، أكل صحى، ماتعصبش، بريح نفسى جدا”.

وكشف علامة أنه سيطرح أغنية “سينجل” بعد رأس السنة على أن يعقبها بعدد من الأغانى، ومن المفترض جمع كل هذه الأغانى فى ألبوم فيما بعد، إلا أنه غير متأكد من موعد طرح الألبوم.

وأشار إلى أنه كان يحضر لأغنية تصدر فى 2017، إلا أنه لم يستطع الانتهاء منها بسبب كثرة السفريات التى يقوم بها قائلا “الموضوع محتاج أقعد وأركز”.

وأكد علامة أن مخرج أغنيته “اتركنى لحالى” فى 2017، وأنه الكليب الأقرب لقلبه خلال العام، وأن طونى أبى كرم هو الشاعر الغنائى الأفضل فى وجهة نظره، وأن أغنية “3 دقات” هى الأفضل فى 2017.

وتابع “طلعت بسنة ناجحة جدا على المستوى العملى، وخسرت الأيام اللى راحت لأن سبناها ومشينا، وأوحش حاجة حصلت فى 2017 محاولة إعلان القدس عاصمة لإسرائيل”.