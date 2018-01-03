فقدوا حياتهم ولكنهم ربحوا الشهادة ونالوا المجد.. استشهاد ٣ عمداء بالجيش السوري في معركة ضارية قرب دمشق
أهم العناوين
جرينتش+2 06:20
ترامب اسد على العرب والمسلمين ولكنه ارنب امام “زر” الزعيم الكوري

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني