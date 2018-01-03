فقدوا حياتهم ولكنهم ربحوا الشهادة ونالوا المجد.. استشهاد ٣ عمداء بالجيش السوري في معركة ضارية قرب دمشق
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جرينتش+2 06:19
انباء عن تعيين جنرال عسكري سفيراً لاسرائيل بالاردن بدل السفيرة شلاين

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