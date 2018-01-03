اقدام 16 جندياً إسرائيلياً على الانتحار خلال العام الماضي

افاد تقرير أصدره الجيش الإسرائيلي بأن 16 جنديا أقدموا على الانتحار عام 2017، وهو رقم قريب من المعدل السنوي لعدد حالات الانتحار في صفوف الجيش الاسرائيلي خلال السنوات الأخيرة والمعدل السنوي هو 15 حالة انتحار، والعام الماضي انتحر 13 جنديا نظاميا، وضابطان وجندي من الاحتياط.

وقالت رئيسة هيئة الموظفين بالجيش، الجنرال ميراف كيرشنر: “ان هذا الرقم مستقر في السنوات الأخيرة ومنخفض مقارنه مع العقد الأخير، يجب الإشارة الى أنه قبل عشر سنوات كان معدل عدد المنتحرين في الجيش الإسرائيلي بلغ نحو 30 سنويا”.

وأشارت كيرشنر الى ان غالبية الحالات تقع خلال السنة الأولى من الخدمة، لكن ليس خلال التدريب الاولي: “هؤلاء الجنود يتميزون بانهم لا ينتمون لمجموعة سكانية معينة”. وبعد كل حادث انتحار تقام لجنة خاصة برئاسة ضابط برتبة جنرال ويجري التحقيق بالواقعة.

الجيش الإسرائيلي يتبع في السنوات الأخيرة برنامجا موسعا للحد من حالات الانتحار وسط صفوف الجيش الإسرائيلي، الذي يشمل استخدام معالجين نفسيين، نقل معلومات عن جنود خلال انتقالهم بين الوحدات، تلقين الجنود كيفية التبليغ عن اشتباههم بالميول الى الانتحار.

وبدأ عام 2017 استخدام نظام توثيق جديد يمكن عن طريقه تحليل طبيعة الانتحار.

وأضافت كيرشنر: “غالبية الجنود المنتحرين استخدموا الأسلحة لوضع حد لحياتهم، لذلك فان منعه هي هامة من خلال تقليص عدد الحالات. مع ذلك كانت هناك حالات شنق واشياء أخرى”.

في عام 2017 مات في صفوف الجيش الاسرائيلي 55 جنديا، سبعة منهم جراء عمليات معادية، و16 نتيجة الانتحار، و9 لاسباب طبية، و2 خلال التدريبات، و4 في حوادث طرق للجيش، و8 في حوادث طرق مدنية و9 آخرون في حوادث مختلفة.