الليكود الامريكي صادر القدس بالامس والليكود الاسرائيلي يصادر الضفة الغربية اليوم .. فعن اي حلول سياسية تتحدثون؟؟
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جرينتش+2 11:02
صحف امريكية تعترف بالتخطيط لأحداث ايران عبر شبكة جاسوسية مدربة

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