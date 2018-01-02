اتصال ابن زايد بالملك يؤكد عمق العلاقة الاردنية- الاماراتية وكذب الشائعات التي تنشرها المراكز الاعلامية الموالية لقطر
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تسريب بهدف الترهيب.. الكشف عن تواطؤ امريكي- اسرائيلي لاغتيال سليماني

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