ترامب يبلغ إسرائيل بنقل السفارة الأمريكية للقدس هذا العام

أفاد موقع “0404” العبري، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد أكد للسلطات الاسرائيلية بـ “رسالة”، عزمه نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة في أقرب وقت ممكن والبدء بنقلها هذا العام.

وقال الموقع العبري، اليوم الثلاثاء، إن ترمب يضغط على موظفي الخدمات اللوجستية في واشنطن، بالتنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبدء العمل قريبًا بنقل السفارة.

وصرح مصدر في البيت الأبيض للموقع، بأن “الرئيس ترامب أرسل رسالة واضحة بأنه يريد أن يبدأ العمل بنقل السفارة قريبًا، وأكد أن العمل سيبدأ في عام 2018 وفي أسرع وقت ممكن”.

ونوه الموقع العبري المقرب من جيش الاحتلال، إلى أن السفارة الامريكية ستنقل من تل أبيب إلى فندق دبلوماسي في القدس المحتلة.

واحتلت “إسرائيل” الشطر الشرقي من القدس عام 1967، وأعلنت في 1980 ضمها إلى الشطر الغربي من القدس المحتلة منذ عام 1948، معتبرة “القدس عاصمة موحدة وأبدية” لها، وهو ما يرفض المجتمع الدولي الاعتراف به.

وكان ترمب قد أعلن في السادس من كانون أول الماضي، اعتراف بلاده بالقدس المحتلة عاصمة لـ “إسرائيل”، وعزمه نقل السفارة الأمريكية للمدينة المحتلة.

ويتمسك الفلسطينيون بالشطر الشرقي من القدس المحتلة، عاصمة لدولتهم المأمولة استنادًا إلى قرارات المجتمع الدولي.

والليلة الماضية، أقرّ الكنيست الاسرائيلي قانون “القدس الموحدة”، بالقراءتين الثانية والثالثة، وبأغلبية 61 عضوًا مقابل معارضة 51، والذي يشترط غالبية نيابية إسرائيلية استثنائية لتسليم شرقي القدس المحتلة.