اتصال ابن زايد بالملك يؤكد عمق العلاقة الاردنية- الاماراتية وكذب الشائعات التي تنشرها المراكز الاعلامية الموالية لقطر
أهم العناوين
جرينتش+2 06:37
برسم اطلاع الخلايجة المتصهينين.. شاعر مقدوني يكرس حياته لقضية فلسطين

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني