اتصال ابن زايد بالملك يؤكد عمق العلاقة الاردنية- الاماراتية وكذب الشائعات التي تنشرها المراكز الاعلامية الموالية لقطر
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بالابرة فقط استطاع العلماء القضاء على ثلث دهون السمنة

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