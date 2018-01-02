الليكود الامريكي صادر القدس بالامس والليكود الاسرائيلي يصادر الضفة الغربية اليوم .. فعن اي حلول سياسية تتحدثون؟؟
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جرينتش+2 11:02
باكستان تبين ان الاموال الامريكية التي تسلمتها لم تكن عملاً خيرياً

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