اتصال ابن زايد بالملك يؤكد عمق العلاقة الاردنية- الاماراتية وكذب الشائعات التي تنشرها المراكز الاعلامية الموالية لقطر
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النائب خوري يوضح ان المجلس النيابي قد فك ارتباطه بالشعب

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