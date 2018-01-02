الليكود الامريكي صادر القدس بالامس والليكود الاسرائيلي يصادر الضفة الغربية اليوم .. فعن اي حلول سياسية تتحدثون؟؟
أهم العناوين
جرينتش+2 11:02
الأمير طلال مُضرب عن الطعام احتجاجاً على اعتقال ابنه الوليد

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني