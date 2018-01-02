احباط محاولة تسلل وتهريب مخدرات عبر الحدود السورية

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية وعلى واجهة إحدى وحداتها، تمكنت من احباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات وبالتنسيق الوثيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكري أمس الاثنين.

وتاتي عملية الاحباط ضمن المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية، حيث تم تطبيق قواعد الإشتباك، بعد مشاهدة 7 أشخاص ينوون التسلل إلى الأراضي الأردنية، ما أدى إلى تراجعهم باتجاه العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من الأكياس تحوي 226 ألف حبة ترامدول، و40 مكعب هيروين، و40 كف حشيش، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.