الليكود الامريكي صادر القدس بالامس والليكود الاسرائيلي يصادر الضفة الغربية اليوم .. فعن اي حلول سياسية تتحدثون؟؟
أهم العناوين
جرينتش+2 03:07
صور عهد التميمي تنتشر في اوروبا وتثير حنقها على اسرائيل

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني