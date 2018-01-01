تعداد سكان اسرائيل 6،5 مليون يهودي و1،8 مليون عربي

نشرت دائرة الإحصاء المركزية الاسرائيلية، امس الأحد عدد السكان في إسرائيل عشية رأس السنة الميلاديّة. ووفق الإعلان الذي وصل إلى وسائل الإعلام، يقدر عدد سكّان إسرائيل حتى 31 كانون الأول 2017 بنحو 8.8 مليون مواطن، ويعيش فيها 6.5‏ مليون مواطن يهودي (‏74.6%‏ من إجمالي السكان)؛ ‏1.8‏ مليون عربي (‏20.9%‏)؛ و ‏400.000 آخرين (‏4.5%‏).

وقد شهد عام 2017 زيادة في حجم سكان إسرائيل نسبتها %1.9. طرأت زيادة نسبتها %82 بسبب التكاثر الطبيعي و- %18 بسبب الهجرة الدولية.

فقد وُلد في عام 2017 نحو 180.000 طفل في إسرائيل، وقدم إليها نحو 27.000 قادم جديد. الدول الأساسية التي قدم منها القادمون الجدد هذا العام هي: روسيا (‏27.1%‏)، أوكرانيا (‏25.5%‏)، فرنسا (‏13%‏)، والولايات المتّحدة (‏9.8%‏).

طرأت زيادة نسبتها %86 في الوسط اليهودي بسبب التكاثر الطبيعي، أما في المجتمع العربي فطرأت زيادة نسبتها %94 بسبب التكاثر الطبيعي، وحدثت زيادة في عدد السكان الآخرين بسبب الهجرة.