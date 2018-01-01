السنة الجديدة تدشن يومها الاول بامطار الخير على كل الاردن

عبرت المملكة اليوم الاثنين كتله هوائية باردة ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز شرق جزيرة قبرص، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتصبح الاجواء باردة وغائمة مع سقوط الامطار بمشيئة الله في شمال ووسط المملكة تمتد الى الأجزاء الجنوبية الغربية مع فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال العالية الجنوبية.

وبحسب دائرة الارصاد الجوية تكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً مثيرة للغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة، وفي المساء والليل تكون الاجواء باردة وغائمة مع سقوط الامطار في شمال ووسط المملكة تمتد تدريجيا الى اجزاء من المناطق الشرقية مع توقع أن تكون الأمطار غزيرة على فترات خاصة في الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة وقد يصحبها البرق والرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً ، وتتحول الرياح إلى غربية نشطة السرعة.

اما يوم غد الثلاثاء فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتبقى الأجواء باردة وغائمة مع سقوط الامطار في شمال ووسط المملكة والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية في ساعات الليل .

ويطرأ ارتفاع طفيف اخر بعد غد الأربعاء على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية ومناطق البادية ولطيفة في الاغوار والعقبة والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من السهول الشرقية وتكون الصقيع في ساعات ما بعد منتصف الليل في مناطق البادية.

ويوم الخميس القادم تعاود درجات الحرارة انخفاضها لتصبح الاجواء باردة في مناطق البادية ولطيفة في الاغوار والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة في عمان خلال الثلاثة ايام المقبلة فتتراوح بين 6 الى 10 درجة مئوية وفي المناطق الشمالية 6الى 9 وفي المناطق الوسطى 6 الى 10 وفي المناطق الجنوبية 2 الى 12 وفي مدينة العقبة 12 الى 19 درجة مئوية.