السلطات الايرانية تتهم امريكا والسعودية والتكفيريين بالوقوف خلف الاحتجاجات الشعبية في طهران والمدن الاخرى
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جرينتش+2 04:53
هكذا تنقل عمر البشير بين كل المتناقضات ولعب على كل الحبال

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