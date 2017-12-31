“نوستراداموس” يتوقع حرباً عالمية ثالثة وتدمير إسرائيل في العام الجديد

قبل ساعات من انتهاء عام 2017، واستقبال العالم لعام جديد، نشر موقع «نوستراداموس» الفرنسى الشهير، اليوم، تنبؤاته بأهم الأحداث فى العام الجديد 2018، متوقعا أن يشهد هذا العام حرب عالمية ثالثة، وذلك على وقع مزيد من الكوارث الطبيعية وأزمة اقتصادية عالمية، واستمرار التوتر فى عدة مناطق حول العالم، مرجحا «تدمير» إسرائيل بسبب سياسات الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتمد الموقع الفرنسى فى تنبؤاته، على دراسات علماء فكوا ألغاز «نوستراداموس»، المنجم الفرنسى الشهير ميشال دو نوسترادام (1566 ــ 1503)، الذى كان له كتابات تتعلق بتنبؤات لأحداث كبرى حول العالم.

وأوضح الموقع الذى تنبأ العام الماضى، بفوز المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، بأن العام المقبل، سيشهد حدوث مزيد من الكوارث الطبيعية فى العالم، وأن سياسة الرئيس ترامب، ستجلب نتائج عكسية لإسرائيل بـ«تدميرها»، مشيرا إلى قول نوتردامس فى كتاباته عن عام 2018 «نهاية اليهود على جمهورية المدينة الكبيرة»، فى إشارة إلى الولايات المتحدة.

كما أشار الموقع إلى أن «عام 2018 سيشهد إعلان عن الحرب العالمية الثالثة، بعد صراعا مميتا يروح ضحيته ملايين البشر، معظمهم من المسلمين، إلا أن بداية تلك الحرب ستكون من فرنسا، بمزيد من الصراعات والهجمات الإرهابية، ثم تنتقل لأنحاء أوروبا، وهو الأمر الذى سيطول.

ونوسترادموس، الذى توقع بأن عام 2018 الحرب العالمية الثالثة، تنبأ أيضا بأن يعم السلام العالم فى العام 2025، وينتشر الأمن والصفاء، أى بعد 7 سنوات من اندلاع تلك الحرب، قائلا فى كتابه: «السلام يولد من رماد التدمير». وقال «نوستراداموس»: «جمهورية المدينة الكبيرة»، والتى ترجمها العلماء بأنها، الولايات المتحدة، سيقحمها ترامب بعمليات عسكرية مهمة فى العالم».

وعلى الصعيد الاقتصادى، فسر العلماء كتابات نوستراداموس، بأن ذلك العام سيشهد أزمة فى الاقتصاد العالمى، مشيرين إلى قوله «الأغنياء يموتون أكثر من مرة».

وفى المناخ، كتب نوستراداموس: «أشعة الشمس تحرق الأرض، السماء تفتح والحقول تحرق من الحرارة»، ووفقا لبعض الخبراء فهم يعتبرون هذا النص كتحذير لتدمير الغابات الإستوائية واتساع ثقب الأوزون نتيجة للاحتباس الحرارى، والتغيرات المناخية».كما توقع نوسترداموس، وقوع فيضانات وزلازل غير عادية، لافتا إلى أن هزات أرضية ستضرب عددا من مناطق العالم، من بينها الصين، مضيفا «ستحدث كوارث مناخية وعواصف، وأعاصير فى الصين واليابان وأستراليا، كذلك ستتعرض روسيا لزلازل».

وفيما يتعلق بالمناخ أوضح أوليفر مولر: «ما يقلقنا هو الزيادة الكبيرة فى عدد الكوارث الطبيعية»، مشيرا إلى حوادث الجفاف وحرائق الغابات والفيضانات فى مختلف دول العالم»، مضيفا أن «هناك حاليا فى المتوسط 350 كارثة طبيعية سنويا، وهو رقم ضعف ما كان عليه فى تسعينيات القرن الماضى».

وأشار الموقع إلى أن كتابات «نوستراداموس»، تنبأت باغتيال الرئيس الأمريكى الأسبق جون كينيدى، كما توقع رحيل شاه إيران، رضا بهلوى، وتولى نظام، يعانى منه الإيرانيون من المجاعة»، ووفقا لكتاباته «الأمطار والجوع والحروب ستستمر فى بلاد فارس».