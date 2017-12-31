لافتات بالعربية في تل أبيب حول مسلسل تلفزيوني تثير رعب الصهاينة

أثارت لافتات كبيرة نُصبت في شوارع مدن رئيسية في إسرائيل كتل أبيب، خشية العديد من الإسرائيليين، خصوصا وأنها لم تحتوِ على ترجمة للغة العبرية.

وكُتب على بعض اللافتات السوداء بخط أبيض عريض “في الطريق إليك”، و”حضروا حالكو” و “شوي وببلش الأكشن”.

وتبين بعد ذلك أن هذه اللافتات، هي عبارة عن إعلانات للجزء الثاني من مسلسل “فوضى” الإسرائيلي الذي سينطلق اليوم الأحد، الذي يروي قصة ملاحقة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، لأحد قادة حماس في الضفة الغربية، المسؤول عن مقتل المئات من الإسرائيليين في عمليات دموية.

وفريق عمل “فوضى” جلّه من العسكريين الإسرائيليين المسرّحين، المحسوبين على معسكر اليسار. وفاز هذا المسلسل بالعديد من الجوائز الفنية في إسرائيل.

ولاقت هذه اللافتات استياء بعض المواطنين اليهود، إذ أمر رئيس بلدية كريات غات (مركز) “لإزالة هذه اللافتات من مناطق نفوذ المدينة”، استجابة للمواطنين.

أما عضو بلدية نيشير الواقعة على سفوح جبل الكرمل قرب حيفا (شمال)، فصرّح قائلا “لن أسمح لأي جهة أن تحقيق أرباح سياسية أو تجارية على حساب مواطني المدينة”.

علاقات عامة وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تلقّت العديد من الشكاوى من المواطنين، جراء هذه اللافتات، علما أنهم لم يفهموا ما هو مكتوب عليها، أو المغزى منها.

وذكرت صحيفة هآرتس “بالرغم من أن اللغة العربية هي لغة رسمية في إسرائيل، إلا أن لافتات كانت كافية لتقويض الشعور بالأمن، لدى معظم اليهود الإسرائيليين”.

وكتب أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “هدؤوا من روعكم، هذه ليست لافتات لداعش، وإنما إعلانات لمسلسل فوضى”.