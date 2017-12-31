السلطات الايرانية تتهم امريكا والسعودية والتكفيريين بالوقوف خلف الاحتجاجات الشعبية في طهران والمدن الاخرى
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كاريزما صدام ومحاولة القذافي تهريبه من السجن عجلا باعدامه

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