كاريزما صدام ومحاولة القذافي تهريبه من السجن عجلا باعدامه

اعلن القاضي منير حداد نائب رئيس المحكمة الجنائية العليا في العراق سابقا، الذي أشرف شخصيا على إعدام صدام حسين، ان محاولات لتهريب صدام من سجنه، كانت السبب في التعجيل بإعدامه.

وقال حداد في حوار لبرنامج “قصارى القول”على قناة الروسية “RT”، إنه قد تم التعجيل بإعدام صدام حسين بعد صدور حكم الإعدام، وقبل أن يكتمل النظر والمرافعات في القضايا الأخرى، وذلك لعدة لأسباب أهمها الكاريزما التي كان يتمتع بها صدام، والتي شجعت البعثيين على الامل في عودة اوضاع الحكم الى ما كانت عليه بالسابق، مشيرا إلى أن ذلك الأمل قد انتهى بإعدام صدام.

كما أكد حداد أنه كانت هناك معلومات مؤكدة تثبت أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، كان يريد تهريب صدام من السجن.

وأضاف يقول : أنه تم التنبه الى احتمال تهريب صدام، بعد الكشف عن محاولة تهريب أحد القادة الكبار في حزب البعث، مشيرا إلى أن أهل أحد الأشخاص في قطر قد اتفقوا مع آخرين لتهريب ذلك القائد البعثي مقابل مبلغ مالي كبير، إلا أن المخطط فشل في آخر مرحلة بسبب عدم الاتفاق على المبلغ.