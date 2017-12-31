غارات اسرائيلية على موقع استطلاع لحماس في جنوب غزة

أغارت طائرات حربية إسرائيلية في وقت متأخر من مساء امس على هدف لحركة حماس في قطاع غزة قرب الحدود مع مصر.

وقال نشطاء عبر تويتر إن انفجارات عنيفة سمعت في غزة فيما لوحظ حركة طيران إسرائيلية في أجواء غزة.

بدوره، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه استهدف موقعا لحركة حماس.

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسانه، “أغارت مقاتلات سلاح الجو مساء اليوم على موقع استطلاع تابع لحركة حماس الإرهابية في جنوب قطاع غزة”.

وتابع “تأتي هذه الغارة ردًّا على إطلاق القذائف الصاروخية أمس من قطاع غزة باتجاه منطقة غلاف غزة”.

وأشار الى أن “إطلاق الصواريخ الخطير في يوم الجمعة أثبت من جديد ان إيران من خلال منظمات إرهابية غير منضبطة ومتطرفة تسعى لتدهور الأوضاع الإقليمية وتلعب بحياة سكان غزة وقد تقود القطاع نحو التصعيد بعد سنوات من الهدوء الأمني. حماس تتحمل المسؤولية الكاملة عن الوضع وتداعياته”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد أن الصواريخ التي اطلقت من غزة أمس باتجاه إسرائيل بأنها “صنع إيراني”.

ويوم أمس، أطلقت 3 قذائف من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل، نجحت المنظومة الدفاعية بالتصدي لقذيفتين فيما سقطت ثالثة قرب مبنى في إحدى التجمعات السكنية الإسرائيلية المحاذية للقطاع.