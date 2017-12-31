بدء الاحتفالات في مصر وعدة دول عربية وعالمية بمئوية ميلاد عبد الناصر

أعدت وزارة الثقافة المصرية بمختلف قطاعاتها برنامجاً للاحتفال بمئوية ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر التي توافق يوم الخامس عشر من كانون الثاني المقبل.

هذا البرنامج يتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة، حيث تقيم دار الكتب والوثائق القومية، ندوة بعنوان «مئوية جمال عبد الناصر» يشارك فيها مجموعة من المتخصصين وأساتذة التاريخ الحديث، إلى جانب معرض لأهم القرارات التي صدرت خلال عهده وتم حفظها بدار الوثائق القومية، والدوريات والجرائد التي تتعلق بأهم الأحداث التي شهدتها مصر والمنطقة العربية ، كما يصدر كتيب يشمل محتويات هذا المعرض.

وصرح حلمى النمنم وزير الثقافة، بأنه وجه بتخصيص هذا اليوم لتنظيم حفلات وندوات ثقافية تصاحبها عروض لأفلام تسجيلية، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة بكافة الفروع الثقافية للحديث عن الزعيم الخالد، إلى جانب حفل فني ضخم تنظمه دار الأوبرا المصرية مساء يوم 16 من كانون الثاني المقبل بالمسرح الكبير ، تقدم خلاله أشهر الأغنيات التي صاحبت عهد الزعيم الراحل.

كما أعلن وزير الثقافة، أن متحف الزعيم جمال عبد الناصر، التابع لقطاع الفنون التشكيلية، سوف يفتح أبوابه للجمهور والزائرين مجانا في هذا اليوم، للإطلاع على مقتنيات الزعيم الراحل وأهم خطبه التاريخية، وصوره مع زعماء العالم.

اما في مدينة الناصرة في فلسطين المحتلة فقد عقدت لجنة احياء مئوية عبد الناصر اجتماعها الثاني مساء أمس الاول الجمعة في متحف التراث الفلسطيني، بحضور معظم نشيطيها المبادرين الى احياء مئوية القائد العربي الخالد جمال عبد الناصر، وهم: محمد ميعاري، محمد علي سعيد، واصل طه، عبد الخالق أسدي، أسيد عيساوي، حسين ياسين، زياد شليوط، خالد عوض.

وفي بداية الاجتماع رحب خالد عوض، مدير جمعية السيباط بالحضور، وقدم زياد شليوط تقريرا موجزا عن التطورات بين الاجتماعين، فيما طرح محمد ميعاري الاقتراحات حول سبل احياء ذكرى هذا الزعيم العظيم.

كما ناقش الحاضرون الأفكار والاقتراحات مؤكدين أن اللجنة تجمع مجموعة مبادرين ناصريين على اساس فردي، وهي مفتوحة أمام جميع القوميين والوطنيين الناصريين الى الانضمام اليها والى نشاطاتها.

وقررت اللجنة اقامة مهرجان افتتاحي لفعاليات السنة المئوية لميلاد عبد الناصر، يوم 15 كانون الثاني القادم وهو يوم ميلاده المائة، وستعلن اللجنة عن تفاصيله في الأيام القادمة. كما وزعت المهام العملية بين أعضائها واتفق على تعيين زياد شليوط منسقا ومركزا لأعمال اللجنة، ومحمد ميعاري ناطقا اعلاميا ومتحدثا باسمها.

وفي الكويت يستعد التيار العروبي لاقامة فعالية خاصة بهذه المناسبة خلال شهر كانون الثاني المقبل، وسيتم الإعلان عن المكان وتفاصيل الفعالية في بحر الأسبوع القادم.

وفي موسكو قال مدير “مركز ناصر” للدراسات السياسية والاستراتيجية، أحمد حسين، إن روسيا ستشارك خلال العام المقبل، في فعاليات الاحتفال بذكرى مئوية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، التي ستبدأ يوم 15 كانون الثاني المقبل، وتتواصل طوال العام المقبل في 7 دول عربية ودول أجنبية، منها روسيا وأمريكا اللاتينية.

وتتقدم روسيا سلسلة الدول التي ستشارك بقوة في هذه الفعاليات، بأنشطة مشتركة بين القاهرة ومدن روسية، أبرزها – رمزيا- قرار منظمة المحاربين القدامى الروسية بعقد مؤتمرها السنوي يوم 15 كانون الثاني، تحية لذكرى عبدالناصر، بدلا من موعدها الرسمي في أيار من كل عام.

وأوضح حسين لـوكالة ”سبوتنيك“ الروسية، أن أهم أنشطة ستقام في روسيا، ستكون موزعة في 3 مدن هي موسكو وبطرسبرغ وقازان، خلال أشهر كانون الثاني، وتموز وأيلول، ومنها افتتاح 3 تماثيل برونزية للرئيس المصري الراحل، من تصميم النحات الدكتور أشرف السروي، بالتعاون بين اللجنة والمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، التي ستنظم ندوة خاصة بعنوان “100 سنة ناصر”، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب.

وحسب حسين، وهو منسق العلاقات الخارجية في لجنة الاحتفال بالمئوية، فإن جمعية الصداقة المصرية- الأوزبكية ستنظم ندوة عن “تجربة عبد الناصر في الاستقلال الوطني” في طشقند، عاصمة أوزبكستان، كما اتفقت اللجنة مع سفارات كوبا وفنزويلا لتنظيم فعاليات مناسبة، كما توصلت لاتفاقات مع بعض الدول اللاتينية والإفريقية، لتنظيم عدد من الانشطة بهذه المناسبة.

وكانت اولى فعاليات الاحتفال بمئوية الزعيم المصري الراحل جمال عبدالناصر، قد بدأت يوم 18 كانون الأول الجاري، بعقد ندوة في دولة البحرين، نظمتها جمعية “جود”، بالتعاون مع “الصالون الثقافي الشعري” برئاسة الشاعر على خليفة، في المنامة.