السلطات الايرانية تتهم امريكا والسعودية والتكفيريين بالوقوف خلف الاحتجاجات الشعبية في طهران والمدن الاخرى
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بدء الاحتفالات في مصر وعدة دول عربية وعالمية بمئوية ميلاد عبد الناصر

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