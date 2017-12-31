المروحيات الامريكية تنقل الدواعش من الحسكة الى جهة مجهولة

في إطار سياسات واشنطن الداعمة لتنظيم “داعش” أقدمت مروحيات أمريكية على نقل مجموعات من ارهابيي التنظيم من مخيم السد جنوب مدينة الحسكة إلى جهة مجهولة.

وأفادت مصادر أهلية من ريف الحسكة بأن “التحالف الدولي” قام بنقل مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” من مخيم السد بالريف الجنوبي الى جهة مجهولة على متن حوامات عسكرية أقلعت من محيط سد الباسل جنوب الحسكة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه المجموعة الارهابية التي نقلت من المخيم هي نفسها التي نقلها “التحالف الدولي” في وقت سابق من ريف دير الزور الشرقي وتحديدا من قرى الشعيطات.

وكان عدد من المروحيات الأمريكية قدمت الأربعاء الماضي من الريف الشمالي لدير الزور وحلقت على ارتفاع منخفض فوق مخيم السد للوافدين وهبطت قرب سد الباسل جنوب مدينة الحسكة وعلى متنها عدد من متزعمي تنظيم داعش الإرهابي كانوا التجؤوا إلى مجموعات “قسد” المدعومة من واشنطن.

ونفذت مروحيات أمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري هبوطا بظروف مشابهة بالقرب من سد الباسل جنوب الحسكة وعلى متنها 47 متزعما من إرهابيي “داعش” فروا أمام ضربات الجيش العربي السوري وتم نقل المصابين منهم لتلقي العلاج عبر منظمة “أطباء بلا حدود”.

وكان مركز التنسيق الروسي في حميميم أكد في السادس عشر من الشهر الجاري أن “التحالف الدولي” بقيادة واشنطن لا يزال يواصل تعاونه مع بقايا الإرهابيين في سورية وأن المدربين العسكريين الأمريكيين يقومون بإنشاء وحدات عسكرية جديدة تحت مسمى “الجيش السوري الجديد” بالقرب من مخيم للاجئين في مدينة الحسكة وذلك من مجموعات منشقة عن الإرهابيين.