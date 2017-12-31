الغاء مسلسل رمضاني لهيفاء وهبي جراء خلافها مع المنتج على الاجر

تراجع المنتج المصري ممدوح شاهين عن فكرة إنتاج مسلسل رمضاني للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بعدما فوجئ برغبتها في تقاضي 15 مليون جنيه مصري أجراً لها، وهو ما رفضه المنتج شكلاَ وموضوعاً.

وقال مصدر من داخل الجهة المنتجة، إن شاهين حاول التفاوض مع هيفاء بخصوص الأجر، خاصة وأنه كان سيبيعه لإحدى القنوات الفضائية بمبلغ 45 مليون جنيه مصري، ما يعني أن أجر هيفاء سينتقص من ميزانية العمل وأجور باقي الأبطال، مضيفاً أنها أصرت على تقاضي 15 مليون جنيه مصري، ما جعل المنتج يتراجع عن تنفيذ المشروع برمته.

يذكر أن آخر مسلسلات هيفاء وهبي كان “الحرباية”، الذي قدمته مع المنتج ممدوح شاهين في رمضان الماضي، وشاركها البطولة دينا ومنذر رياحنة ورحاب الجمل وتميم عبده وكوكبة من النجوم.