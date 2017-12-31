السلطات الايرانية تتهم امريكا والسعودية والتكفيريين بالوقوف خلف الاحتجاجات الشعبية في طهران والمدن الاخرى
أهم العناوين
جرينتش+2 04:55
العاروري يناشد الدول العربية تحييد قضية فلسطين عن خلافاتها

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني