السلطات الايرانية تتهم امريكا والسعودية والتكفيريين بالوقوف خلف الاحتجاجات الشعبية في طهران والمدن الاخرى
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الاعلان عن مصرع اسامة بن لادن “الثاني” عن عمر ١٢ عاماً

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