الاعلان عن مصرع اسامة بن لادن “الثاني” عن عمر ١٢ عاماً

أعلن حمزة بن لادن، القيادي في تنظيم القاعدة، عن مقتل نجله “أسامة”، البالغ من العمر 12 عاما.

وفي رسالة بعثها حمزة بن لادن إلى والدته وإخوته، لم يكشف نجل مؤسس تنظيم القاعدة عن كيفية مقتل ابنه، مع ترجيح مصادر جهادية أن “أسامة” قضى بغارة على مواقع للقاعدة بين أفغانستان وباكستان.

ويعود تاريخ الرسالة التي بثتها معرفات تابعة لتنظيم القاعدة، إلى شهر ذي القعدة 1438، الموافق تموز ، أو آب الماضي.

وقال حمزة بن لادن إن “هذه المصائب والبلايا التي تصيبنا في هذا الطريق، لا تزيدنا إلا ثباتا وتماسكا واستبسالا”.

يشار إلى أن معلومات راجت قبل أسابيع عن احتمالية وصول حمزة بن لادن (26 عاما) إلى سوريا، لقيادة تشكيل يتبع لتنظيم القاعدة مكون من المنشقين عن هيئة تحرير الشام، وآخرين عن “جند الأقصى” وتنظيم داعش.