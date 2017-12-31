استعدادات امنية ومرورية واسعة ضماناً لسلامة الاحتفالات برأس السنة

اعدت مديرية الامن العام خطة امنية ومرورية ستباشر تنفيذها اعتبارا من عصر اليوم بالتزامن مع الاحتفالات براس السنة الميلادية .

وقالت ادارة العلاقات العامة والاعلام، بانه سيتم اتخاذ جملة من الاجراءات الامنية والمرورية لتعزيز التواجد والانتشار الامني اضافة الى تكثيف الدوريات الآلية والراجلة من مختلف مديريات الشرطة ووحدات وادارات الامن العام وفي مختلف المناطق خاصة في الاماكن العامة وامام الكنائس والفنادق والاماكن السياحية والمولات والاسواق التجارية بهدف الحفاظ على الامن والنظام ومنع وقوع أي مخالفات للقانون قد تعكر صفوه.

واضافت، ان تلك الخطط اشتملت كذلك وبالتنسيق مع المديرية العامة لقوات الدرك على حملات ونقاط غلق مشتركة في مختلف الشوارع الرئيسية ومداخل المدن لمزيد من الرقابة الامنية وضبط كافة المخالفات والاشخاص المطلوبين.

وفيما يتعلق في الشق المروري اكدت، ان خطة مرورية شاملة ستنفذها ادارة السير المركزية والدوريات الخارجية تهدف لتخفيف الازدحامات المرورية وضبط المخالفات المعيقة للحفاظ قدر المستطاع على انسيابية الحركة المرورية داعيا الاخوة المواطنين للالتزام بقواعد السير وعدم ارتكاب المخالفات المعيقة لحركة السيارات خاصة مخالفة الوقوف المزدوج وعدم الالتزام بإشارات الوقوف والتوقــف والمساهمة في تقليل الازدحام من خلال إيقاف مركباتهم في الساحـات والمواقف المخصصة لذلك.

واهابت ادارة العلاقات العامة والاعلام بالاخوة المواطنين التعاون مع رجال الامن العام المنتشرين في مختلف المناطق والاماكن العامة ، وضرورة الابلاغ عن اية مخالفات او مشاهدات عبر مركز القيادة والسيطرة 911 كما وتدعوهم لاخذ الحيطة والحذر اثناء تجوالهم في الاسواق واماكن الترفيه من بعض مرضى النفوس ممن قد يستغلون الازدحامات لنشل المحافظ والحقائب خاصة من السيدات , كما وتدعوهم في في حال ترك منازلهم اغلاقه بشكل محكم وعدم ترك مبالغ مالية او اشياء ثمينة داخله.