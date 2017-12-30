وداعاً للشيخوخة .. فقد توصل العلماء لوسائل عدم الوصول اليها

اكتشف علماء آلية تجنب الكائنات الحية الشيخوخة من خلال دراسة أجريت على كائن الهيدرا المائي.

إذ بين علماء من الولايات المتحدة وسويسرا كيف يتجنب حيوان الهيدرا الشيخوخة. واستطاعوا إيقاف قدرة البوليب “ورم حميد” على التجدد، وأكدوا أن ذلك يؤثر على وظائف الأنسجة الطلائية خاصة وظيفة “الالتهام الذاتي”. واتضح أن هذه العملية مهمة في إطالة عمر الحيوانات.

ويعتبر العلماء أن بوليب الهيدرا هو الأكثر ملاءمة للدراسة، لأن نسبة كبيرة من الجينات النموذجية يوجد لها نظائر لدى هذا الكائن. وتظهر على هذه البوليبات (الأورام الحميدة) علامات صغيرة فقط للشيخوخة لأنها تنقسم باستمرار إلى الخلايا الجذعية الظهارية والخلايا الخلالية.

وقد درس العلماء نوعين من الهيدرا “Hydra oligactis” التي يسبب لديها فقد الخلايا الجذعية عواقب مختلفة. وقاموا بتقييد وصول الغذاء إلى خلاياها. وفي النتيجة، تكيفت البوليبات المقاومة للبرد “Ho_CR” وبقيت بصحة جيدة، أما النوع الآخر الحساس للبرد “Ho_CS” فقد توفي بعد ثلاثة أشهر. أي أن تقييد وصول الغذاء إلى “Ho_CS” يبطئ عملية الالتهام الذاتي لديها، وهذا يفسّر آلية تأخر الشيخوخة أو طول العمر التي حدثت بسبب نقص المغذيات.