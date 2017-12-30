"كتائب القسام" ترعب المستوطنين وتبلغهم ان صافرات الإنذار ستكون موسيقى ساحرة مقارنة بما ستسمعون
أهم العناوين
جرينتش+2 05:05
فلسطين نهاية 2017.. فشل في المراهنات وانقلاب في المواقف

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني