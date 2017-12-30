شمعون بيريس يتقدم بطلب الحصول على الجنسية الفلسطينية

يكشف مشروع جديد لشركة تقنية عالية إسرائيلية تدعى، ‏MyHeritage”‎‏”، مجمعا جديدا يتضمن أكثر من 67.000 طلب للحصول على جنسية فلسطينية في عهد الانتداب البريطانيّ. ومن بين تلك الطلبات، طلبات قدّمها بعض اليهود الذين قدِموا من أوروبا الشرقية وأصبحوا مع مرور الوقت يشغلون مناصب هامة في دولة إسرائيل، حديثة العهد.

من بين أسماء مقدّمي تلك الطلبات، يرد اسم شمعون بيريس وكان اسمه حينذاك شمعون برسكي. تحمل الرسائل التي عُثر عليها من سلطات الانتداب البريطاني توقيعا بخط يده، ويوضح فيها أنه يعمل في مجال الزراعة لهذا طلب أن يصبح اسمه شمعون بدلا من شيمل.

وتوفر المجموعة التاريخية نظرة نادرة على إحدى الفترات الهامة في فترة الانتداب البريطانيّ في فلسطين قبل إقامة دولة إسرائيل الفتية.

من بين مقدّمي الطلبات، كان هناك الكثير من اليهود الذين نجحوا في اللحظة الأخيرة في التهرّب من براثن النازيين قبل تحديد مصير يهود أوروبا، وبعد نجاتهم مع وصولهم إلى البلاد بعد الهولوكوست. إضافة إلى هؤلاء اليهود، يظهر في مجمّع طلبات الحصول على الجنسية يهود من الدول العربيّة ومناطق أخرى كانوا قد وصلوا إلى إسرائيل لتحقيق حلمهم الصهيوني، وكذلك يهود وُلدوا في إسرائيل الفتية.