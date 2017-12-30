راغب علامة يبارك للشعب السوري انتصاره ويرحب بالغناء في دمشق

قال المطرب اللبناني ​راغب علامة​ إنه “بإنتظار أي دعوة بكل سرور ومحبة وشوق للوقوف على مسارح ​سوريا​ كما في الماضي”، مؤكداً أنه زارها سابقاً خلال الحرب وغنى في مناطق قريبة من تواجد الإرهابيين، بالقرب من مطار دمشق الدولي.

وأضاف علامة عبر برنامج “ستروبيا” على إذاعة المدينة اف ام، “أبارك للشعب السوري نصره الكبير على (الإرهاب الدولي)، والذي حاول تدمير سوريا”، مشيراً إلى أن “الثمن الذي دفعته البلد الحبيبة سوريا كان باهظاً، والمؤامرة سقطت على أبواب دمشق بهمة الأبطال الذين حافظوا عليها”.

وعن العمل السياسي، بيّن علامة أن “الناس يطالبونه بالترشح لتمثيلهم بشكل مستمر، وهو من موقعه يقوم بخدمة الناس بما يستطيع ولو تم تخييره لإختار أن يكون وزيراً للعدل، لأن جلّ طموحه أن يتساوى كل الناس أمام القانون”.

وكشف علامة للمرة الأولى عن تفاصيل ألبومه الجديد، الذي يتضمن ” قنابل وصواريخ غنائية “، وسيبدأ تسجيله مع مطلع العام الجديد وسيتعامل مع أسماء جديدة على صعيد الكلام واللحن، إضافة لأسماء سبق وشهد معها نجاحات مثل ​محمود عيد​ و​محمود خيامي​ و​وليد سعد​، وغيرهم.

​​​​​​​وقال إنه يحب الغناء باللهجة المغربية، شرط أن تكون الكلمات سهلة وإنه من الممكن أن يغني باللغتين الإنكليزية والفرنسية، كونه يتقنهما.

وإعتبر علامة أن العالم العربي يعاني من “فلتان ​إعلام​ي” ونشر الأخبار الكاذبة، ولكن لا مجال لمحاسبة أحد، مضيفاً إنه لو كان هناك قانون يحاسب الناس على الكذب، لوجدنا 90% منهم في السجن.