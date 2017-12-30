حتى “ابو مازن” اصبح مثل حكام العرب يطرب للاغاني التي تمجده

انتهت هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطيني من انتاج أغنية خاصة بالرئيس محمود عباس، تحت عنوان “يا ريسنا”.

الأغنية من اخراج ميسرة دوحان، وكلمات الشاعر يوسف العباسي، والحان وتوزيع فهمي السقا، ومن غناء الفنانة هبة عبد الفتاح.

وتعبر الاغنية عن دعم وطني للرئيس “ابو مازن”، ورفيق درب الشهيد الخالد يا سر عرفات، في ظل الهجمات الشرسة التي يواجها للحفاظ على الثوابت الفلسطينية.

وخلال الأغنية، رسم المخرج على تراب غزة المتجذر من عبق التاريخ، صورة الرئيس “ابو مازن” بريشة الفنان محمد طوطح الجريح، لما لها من دلالات وطنية لدى اهالي غزة.