"كتائب القسام" ترعب المستوطنين وتبلغهم ان صافرات الإنذار ستكون موسيقى ساحرة مقارنة بما ستسمعون
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جرينتش+2 05:05
تنابز بالمظاهرات الشعبية العارمة بين مؤيدي ومعارضي نظام الحكم الايراني

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