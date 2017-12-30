بوتين يهنئ الأسد برأس السنة ويؤكد استمرار دعم بلاده لسوريا

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تهنئة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية، أكد فيها مواصلة روسيا وقوفها إلى جانب سورية للحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها.

وذكر المكتب الإعلامي للكرملين اليوم السبت، أن “الرئيس الروسي أعرب عن أمله في أن تستمر التغيرات الجذرية في سورية للأحسن”، مشيراً إلى أن الانتصار على الإرهابيين وعودة الحياة الطبيعية إلى سورية في أسرع وقت ممكن، يخدم أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها.

وقال بوتين إن روسيا ستواصل التعاون وتقديم كل ما من شأنه أن يحافظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها، وستعمل على تعزيز المسار السياسي لحل الأزمة، وكذلك ستبذل جهودها لإعادة بناء الاقتصاد السوري .