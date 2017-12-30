القدس توحدنا.. امسية شعرية اقامها نادي خريجي باكستان وجمعية متقاعدي البوتاس

تحت عنوان القدس توحدنا اقام نادي خريجي الجامعات والمعاهد الباكستانية في عمان وبالشراكة مع جمعية متقاعدي البوتاس يوم امس الاول الخميس امسية شعرية بعنوان القدس وفلسطين تجمعنا وتوحدنا شارك فيها عدد من الشعراء من الاردن والخارج منهم الشاعر العربي الاماراتي نايف عبد الله الهريس والشاعر الاردني باسم الصروات والشاعرة عبير الخضرا .

وقد اشرف على ادارة هذه الامسية الدكتور زيد احمد المحيسن حيث طلب من الحضور في بداية الحفل الوقوف دقيقة وقراءة الفاتحة على ارواح شهداء فلسطين والامة العربية الماجدة بعد ذلك افتتح الامسية بكلمات قال فيها – القدس ليست مغناة تبث عبر الاثير وليست لوحة فنية نزين بها جدران منازلها- القدس ابعد من ذلك بكثير انها عقيدة وايات تتلا وقبل هذا وذاك هي قبلتنا الاولى التي يتوجه اليها ملايين المصليين من كافة الديانات والاعراق وهي عاصمة فلسطين العربية الابدية من النهر الى البحر.

بعد ذلك قدم الشعراء قصائدهم الخاصة بالمناسبة حول القدس وفلسطين وصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال والتي تفاعل الحضور معها ونالت على اعجابهم.

وفي نهاية الاحتفال تم تكريم الشعراء بميدالية النادي وهذه الميدالية تقدم في العادة لكبار الضيوف ومن يقدم خدمات جليلة للنادي .