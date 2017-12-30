"كتائب القسام" ترعب المستوطنين وتبلغهم ان صافرات الإنذار ستكون موسيقى ساحرة مقارنة بما ستسمعون
أهم العناوين
جرينتش+2 05:07
القبض على سارقي مصاغات ذهبية في الوحدات واعادتها لاصحابها

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني