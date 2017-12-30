القبض على سارقي مصاغات ذهبية في الوحدات واعادتها لاصحابها

القت شعبة بحث جنائي العاصمة القبض على سارقي مصاغات ذهبية في منطقة الوحدات وأعادت كافة المسروقات لأصحابها.

وقال مصدر امني انه “على اثر سرقة مصاغ ذهبي من موظف احد مشاغل الذهب من قبل مجهولين في منطقة الوحدات قبل يومين قاموا بخطف حقيبته من يده اثناء مسيره بالشارع العام، تم تشكيل فريق تحقيقي من شعبة بحث جنائي العاصمة للتحقيق في القضية والقبض على مرتكبيها”.

واضاف المصدر، انه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات في القضية “تمكن المحققون من تحديد هوية شخصين من المشبوهين تورطا في ارتكاب تلك القضية حيث باشرت فرق من البحث الجنائي بجمع المعلومات حولهما لتحديد مكان تواجدهما والقبض عليهما”.

وأشار الى انه “تم تحديد مكان تواجد الشخصين المشبوهين وجرى مداهمتهما اثناء تواجدهما في احدى المركبات في العاصمة حيث القي القبض على الاول ولاذ الآخر بالفرار، الا انه تمت متابعته لحين القاء القبض عليه وضبط بحوزتهما على مبلغ مالي وأساور ذهبية مختلفة الاحجام والاشكال، اضافة الى مصاغات اخرى، وبالتحقيق معهما اعترفا بارتكاب السرقة”.