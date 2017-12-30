"كتائب القسام" ترعب المستوطنين وتبلغهم ان صافرات الإنذار ستكون موسيقى ساحرة مقارنة بما ستسمعون
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جرينتش+2 05:07
السعودية تنكر المزاعم التركية حول افشال مشروعها لتدبير انقلاب في قطر

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