الجيش السوري يكنس مسلحي “جبهة النصرة” من ريف دمشق الغربي

أفادت مصادر اعلامية، مساء امس الجمعة، ببدء خروج مسلحي “جبهة النصرة” من ريف دمشق الجنوبي الغربي، على متن حافلات، باتجاه إدلب ودرعا.

وقالت هذه المصادر إن مسلحي التنظيم والفصائل المرتبطة بهم فجروا مقراتهم قبل خروجهم من مزرعة بيت جن والمناطق المحيطة بها في ريف دمشق الجنوبي الغربي لإخفاء أي وثائق تتعلق بهم.

وأضافت أن الحافلات وسيارات الإسعاف، برعاية الهلال الأحمر السوري، ستتوجه من بيت جن مرورا بكفر حور وبيت سابر، ومن ثم بيت تيما، وصولا إلى مزارع بشير النجار وبيت تيما، ثم إلى بيت سابر وكفر حور.

وفي وقت سابق، امس الجمعة، أكدت هذه المصادر أن عشرات الحافلات وصلت لبدء عمليات خروج المسلحين، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر سيتم نقلهم إلى إدلب، مضيفة أن ممثلين عن الجيش السوري عقدوا اجتماعا مع قياديين في “جبهة النصرة”.

هذا وتضاربت الأنباء حول عدد المسلحين، ففي الوقت الذي تحدثت فيه عن مصادر عن أكثر من 250 مسلحا، أشارت مصادر أخرى عن وجود أكثر من 700 مسلح.

وقد قبلت “جبهة النصرة” المصنفة إرهابية باتفاق يقضي بخروج مسلحيها من ريف دمشق الجنوبي الغربي، وذلك بعد أن حقق الجيش السوري تقدما، وتمكن من السيطرة على جميع النقاط الاستراتيجية حولها، وقطع طرق إمداد التنظيم.