"كتائب القسام" ترعب المستوطنين وتبلغهم ان صافرات الإنذار ستكون موسيقى ساحرة مقارنة بما ستسمعون
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جرينتش+2 05:07
اردوغان يساوم اوروبا لمنع عودة الدواعش اليها ونقلهم الى سيناء

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