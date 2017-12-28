مصادر تركية تعلن واخرى قطرية تنفي منع الانقلاب على الشيخ تميم

نفت السفارة القطرية لدى أنقرة، صحة ما نشرته مجلة تركية “جرشك حياة”، تحت عنوان “تركيا منعت الانقلاب في قطر”، مؤكدةً أنّ التقرير يتضمّن الكثير “من الادّعاءات العارية عن الصحة جملة وتفصيلاً”.

وتابع بيان السفارة أنّ هذه الادّعاءات العارية عن الصحة “لا سيما ما يتعلق بوجود طلب قطري من الجانب التركي بتأمين الحماية من عملية انقلاب ليلة 5 حزيران الماضي، وكذلك الأمر بخصوص تكليف قوة خاصة تركية، أو جنود أتراك لحماية مقرّ إقامة أمير البلاد”، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأضافت “وهي ادّعاءات لا أساس لها من الصحة بتاتاً”.

وتابع البيان “أما فيما يتعلّق بمحاولات تصعيد الأزمة الخليجية عسكرياً من قبل دول الحصار لجهة دولة قطر، فلا شك أنّ الجهود السياسية والدبلوماسية، للعديد من الحلفاء والأصدقاء في المنطقة وحول العالم، قد ساهمت في منع التصعيد العسكري، وفي مقدّمتهم جهود دولة الكويت والجمهورية التركية”.

وذكّر البيان “بالواجب الملقى على وسائل الإعلام في تحرّي الدقة، وأن تعود إلى المصدر الأساسي قبل نشر أي ادّعاءات من هذا القبيل، وذلك تحت طائلة تحميلهم المسؤولية والتبعات القانونية”.