الملك المغربي الحسن الثاني احب غناء سميرة سعيد بالفرنسية وليس العربية

كشفت النجمة المغربية سميرة سعيد، عن مسيرتها الفنية، التى بدأت بظهورها بأحد برامج المواهب، وهى فى التاسعة من العمر، وأطلقوا عليها آن ذاك “أم كلثوم المغرب”، ومنذ ذلك الحين بدأت رحلتها مع الغناء.

وعن غنائها فى قصر ملك المغرب الراحل الحسن الثاني، قالت خلال لقائها ببرنامج “صاحبة السعادة” الذى تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، على شاشة، “CBC”،: ” فى صغرى كنت أغنى لأم كلثوم فى قصر الملك، وعندما كبرت، لم يعد يحب أن يسمع لأم كلثوم، وأصبح يطلب منى الغناء بالفرنساوى أكثر”.

وروت المطربة المغربية موقفا حدث معها في أثناء زيارة الرئيس المصرى الراحل محمد أنور السادات إلى المغرب، واستقبال الملك الحسن الثاني، ملك المغرب له، وأن المطربة المغربية عزيزة جلال غنت حينها لأم كلثوم وأسمهان، أما انا فقد غنيت بالفرنساوي.

وأوضحت المطربة سميرة سعيد أن المصريين لم يعتادوا على غنائها باللغة الفرنسية، وأنها كانت تغنى بالفرنسية عندما كانت فى بلدها، وأن جمهورها فى المغرب يعرف ذلك جيدًا.