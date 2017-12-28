الأمن العام يوضح حقيقة قضية العامل المصري القتيل

أكدت مديرية الأمن العام ان الصورة التي يتم تداولها في بعض وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام على انها تخص قضية العامل المصري المتوفى والذي تعرض لاعتداء يوم الجمعة الماضي وتوفي مساء أمس الأربعاء، لا علاقة لها بالحادث على الإطلاق.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي تفاصيل حادثة الاعتداء على العامل المصري حيث وقع خلاف يوم الجمعة الماضي بين وافد مصري وصاحب محل خضار بمنطقة وادي الحجر، واقدم صاحب المحل على ضرب العامل الوافد مما ادى الى سقوطه على الارض وارتطامه باحدى المركبات المتوقفة على جانب الطريق وتم اسعافه الى مستشفى جبل الزيتون وكانت حالته العامه سيئة جدا (كسر بالجمجه ونزيف حاد بالدماغ).

وأضاف انه بعد البحث والتحري وبالتحقيق في القضيه قام المواطن بتسليم نفسه وتم توديعه الى مدعي عام الزرقاء والذي امر بتوقيفه على ذمة القضية .

ويذكر ان المركز الامني ومديرية الشرطه قد استقبلت مندوب السفارة المصرية احمد الشربجي وابدت تعاونا معه في جميع حيثيات وتفاصيل القضية.