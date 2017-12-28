في العام الاول من رئاسته .. ترامب يقترف عشرة اخطاء اربكت العالم وعمّقت عزلة امريكا واشعلت الخلافات بين مواطنيها
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اكراماً لعيون المونديال .. قطر تسمح للجمهور بتناول الخمور

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