لمنع امراض الشتاء.. تناولوا التفاح والبرتقال والثوم والعسل والكستناء

تمتلك بعض الفواكه والخضراوات فوائد عالية للجسم خصوصًا في فصل الشتاء، نظرًا لاحتوائها على قيم غذائية تمدّنا بالقوة والصحة، بالإضافة إلى الدفء.

تعرّفوا على الموادّ الغذائية التي تؤمّن لكم الوقاية من الأمراض الشائع انتشارها في الجسم:

الأناناس: يعدُّ من الفواكه الاستوائية، ويشكل مصدرًا مهمًّا للفيتامين “سي” C. ، كما أن ارتفاع نسبة السكر فيه يلعب دورًا أساسيًّا في الوقاية من نزلات البرد والانفلونزا في فصل الشتاء.

التفاح: يحتوي على فوائد لا تُعدّ ولا تحصى، لغناه بنسب عالية جدًّا من الماء، وأنواع متعددة من الفيتامينات والمعادن، وسكر الفركتوز، الذي يتحول إلى طاقة. والتفاح يعمل على تقوية الجهاز المناعي في الجسم.

البرتقال: يعدّ من الفواكه الغنية بالفيتامين “سي” والقادرة على تغطية احتياجات الجسم اليومية منه. يُنصح بشرب عصير البرتقال يوميًّا لتقوية المناعة.

القرنبيط: يُعتبر من الخضراوات المفيدة في الشتاء لاحتوائه على الأملاح المعدنية والفيتامينات، بالإضافة إلى أنه غني بالمركّبات العضوية المضادّة للأكسدة والعديد من الفوائد الصحية.

الثوم: أظهرت الدراسات أنّ تناول الثوم بانتظام، يساعد في تقوية جهاز المناعة، ويقي الجسم من نزلات البرد.

الجزر: يحتوي على البيتاكاروتين الذي يحافظ على الجلد والأغشية المخاطية بصحة جيدة.

السبانخ: يحتوي على العديد من الأملاح المعدنية والفيتامينات، بالإضافة إلى الكاروتينات المهمّة لصحة البشرة بفصل الشتاء.

الكستناء (أبو فروة): تمدُّ الجسم بالحرارة والدفء، وهي لا تتوافر إلّا في فصل الشتاء.

التمر: يمتلك التمر خاصية تصنيع الحرارة التي تمدُّ الجسم بالدفء، بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين “بي” B، الذي يساهم في صحة كريات الدم الحمراء، والمغنيزيوم المفيد لسلامة العظام.

السمك: في فصل الشتاء يقلّ تعرّض جسم الإنسان لأشعة الشمس، والتي تعدُّ مصدرًا أساسيًّا لفيتامين”دي” D الذي يؤثّر على سلامة العظام ومزاج الشخص. لذا، يجب التعويض بمأكولات غنية بهذا الفيتامين. ولعلّ أبرز مصادر الفيتامين “دي” هي السمك (السلمون، والتونا، والماكاريل، والسردين…).

العسل: يُنصح باستخدامه للمشروبات والحلويات بدلًا من السكر، خصوصًا في فصل الشتاء لأنه يمدّ الجسم بالطاقة والدفء، ويقي من الإنفلونزا ونزلات البرد.