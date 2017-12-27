عرض خاص لفيلم : ماذا لو عاش عبد الناصر

في عرض خاص بسينما مسرح الهناجر بالقاهرة حضره العديد من الشخصيات الناصرية وعلى رأسهم الوزير الأسبق محمد فائق “وزير الأرشاد القومي ” والمهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، تقدم مخرج الفيلم أحمد فؤاد درويش بتوجيه الشكر لمن ساهم في كتابة المادة العلمية و التاريخية للفيلم.

وقال فؤاد ان هؤلاء المساهمون هم : المؤرخ الدكتور عاصم الدسوقي، و د.صفوت حاتم، ومحمد يوسف، ونبيل ذكي، والدكتور ممدوح حمزة.

وبعد عرض الفيلم ناقش الحضور جوانبه التاريخية والفنية، كما رحب المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر بالسادة الحضور ولجنة المئوية، ومن المقرر عرض الفيلم بدار الأوبرا خلال فعاليات مئوية الزعيم جمال عبد الناصر يومي 15 و16 كانون الثاني القادم.